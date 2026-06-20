Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев объяснил, почему России не понадобятся концлагеря для европейцев

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России не будет отрабатываться возможность создания концлагерей для европейцев, потому что они не понадобятся.

Источник: © РИА Новости

Ранее в российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что армия Нидерландов отрабатывает развертывание лагеря для российских военнопленных.

«Какие-то безумные голландцы, укурившись вусмерть в своих кофешопах, рассуждают о концентрационных лагерях для российских военнопленных», — прокомментировал Медведев в своем канале в «Макс».

Зампред Совбеза отметил, что Москва не станет отвечать симметрично на эти действия.

«Россия, в отличие от впавшей в неонацизм мерзкой старухи Европы, концлагеря для европейцев создавать не будет. И не потому, что это безнравственно, а просто потому, что в случае войны с какими-нибудь сопливыми голландцами они будут не нужны. Радиоактивные кости и пепел обычно зарывают глубоко в землю», — подчеркнул он.

Узнать больше по теме
Совет безопасности РФ: ключевой орган принятия стратегических решений
Совет безопасности РФ — один из важнейших государственных органов, который занимается вопросами национальной безопасности, обороны и стратегического планирования. В этом материале — подробная информация о том, как появился Совбез РФ, кто в него входит, какие задачи он выполняет и какое значение имеет для государства.
Читать дальше