Медведев объяснил, почему России не понадобятся концлагеря для европейцев

«Россия, в отличие от впавшей в неонацизм мерзкой старухи Европы, концлагеря для европейцев создавать не будет. И не потому, что это безнравственно, а просто потому, что в случае войны с какими-нибудь сопливыми голландцами они будут не нужны. Радиоактивные кости и пепел обычно зарывают глубоко в землю», — подчеркнул он.