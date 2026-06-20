Медведев объяснил, почему России не понадобятся концлагеря для европейцев

Ранее в российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что армия Нидерландов отрабатывает развертывание лагеря для российских военнопленных.
«Какие-то безумные голландцы, укурившись вусмерть в своих кофешопах, рассуждают о концентрационных лагерях для российских военнопленных», — прокомментировал Медведев в своем канале в «Макс».
Зампред Совбеза отметил, что Москва не станет отвечать симметрично на эти действия.
«Россия, в отличие от впавшей в неонацизм мерзкой старухи Европы, концлагеря для европейцев создавать не будет. И не потому, что это безнравственно, а просто потому, что в случае войны с какими-нибудь сопливыми голландцами они будут не нужны. Радиоактивные кости и пепел обычно зарывают глубоко в землю», — подчеркнул он.