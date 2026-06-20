Медведев: Сделку Ирана с США взорвет Израиль в Ливане

Ранее МИД Ирана заявил, что по меморандуму с Тегераном США несут ответственность за действия Израиля в Ливане. Во внешнеполитическом ведомстве также предупредили, что новые удары Иерусалима могут повлечь серьезные последствия. Также Тегеран намерен использовать доступные средства для защиты своих союзников.