Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев объявил об окончательном отказе от всех ограничений в конфликте с Украиной. Политик призвал перестать придерживаться каких-либо принципов в ответ на атаки российских территорий.
«Пора открыто объявить, что никаких правил в отношении неонацистского Киева больше нет и быть не может», — написал Дмитрий Медведев в своем аккаунте на платформе «Макс». По мнению политика, любые действия против режима стали допустимыми, кроме преднамеренного убийства гражданских. «Остальное вполне допустимо, как бы ни выли выродок с Банковой и его ублюдочная европейская подтанцовка», — подчеркнул зампред Совбеза.
Медведев призвал игнорировать международное право, заявив, что Гаагские конвенции больше не действуют. «Они больше не нужны. За прошедшие сто лет войны слишком изменились. Тогда было не принято воровать или убивать глав даже неприятельских стран. Да и на смену метанию бомб с воздушных шаров пришли ракеты и дроны», — добавил он.
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