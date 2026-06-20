«Теперь без правил»: Медведев призвал уничтожить «выродков с Банковой»

Медведев призвал игнорировать международное право, заявив, что Гаагские конвенции больше не действуют. «Они больше не нужны. За прошедшие сто лет войны слишком изменились. Тогда было не принято воровать или убивать глав даже неприятельских стран. Да и на смену метанию бомб с воздушных шаров пришли ракеты и дроны», — добавил он.