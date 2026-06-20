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«Персидское ядерное оружие»: Медведев прокомментировал ближневосточный конфликт

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев сказал, что Ормузский пролив в ходе ближневосточного конфликта превратился в «персидское ядерное оружие».

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев сказал, что Ормузский пролив в ходе ближневосточного конфликта превратился в «персидское ядерное оружие». Медведев предположил, что в будущем пролив продолжат использовать соответствующим образом.

Комментарий Медведев опубликовал в своем мессенджере.

Эскалация конфликта между Израилем с США и Ираном с ливанским движением «Хезболла» продолжалась с 28 февраля. Вскоре Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер Ирана говорил, что Ирану необходимо использовать возможность блокирования как рычаг давления.

Иран за время эскалации неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока, в числе которых Бахрейн, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Также они отрицали, что атакам подвергалась Турция. Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия. В частности, ОАЭ закрыли посольство в стране и отозвали посла, а Саудовская Аравия угрожала Ирану ответными ударами.

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