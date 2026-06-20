Ушаков заметил любопытные нюансы в позиции премьера Мадьяра по Украине

«Его позиция несколько отличается от позиции предшественника. Но конкретных каких-то деталей между нами и венграми не обсуждалось. Мы смотрим на развитие ситуации, но видим также, что у нового лидера есть много нюансов. Они появились и в отношении взаимоотношений в рамках ЕС, например. И по Украине», — сказал Ушаков.