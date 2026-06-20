«Концлагерей не будет»: Медведев пообещал превратить голландских наркоманов в пепел

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в крайне агрессивной манере отреагировал на сообщения о том, что в Нидерландах прорабатывают создание концентрационных лагерей для российских военнопленных на случай конфликта. Политик отметил, что в случае ядерного конфликта России подобные лагеря для содержания европейцев будут не нужны.
«Что ответить на эту наркотическую голландскую блевотину?» — написал Дмитрий Медведев в своем аккаунте в платформе «Макс», назвав авторов идеи «безумными голландцами, укурившимися вусмерть в своих кофешопах». Зампред Совбеза подчеркнул, что у России нет планов по содержанию европейцев в лагерях.
«Россия, в отличие от впавшей в неонацизм мерзкой старухи Европы, концлагеря для европейцев создавать не будет. И не потому, что это безнравственно, а просто потому, что в случае войны с какими-нибудь сопливыми голландцами они будут не нужны», — отрезал Дмитрий Медведев. По его словам, участь тех, кто призывает к созданию лагерей, предрешена — их останки превратятся в «радиоактивные кости и пепел», которые российская сторона «зароет глубоко в землю».
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