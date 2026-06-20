«Концлагерей не будет»: Медведев пообещал превратить голландских наркоманов в пепел

«Россия, в отличие от впавшей в неонацизм мерзкой старухи Европы, концлагеря для европейцев создавать не будет. И не потому, что это безнравственно, а просто потому, что в случае войны с какими-нибудь сопливыми голландцами они будут не нужны», — отрезал Дмитрий Медведев. По его словам, участь тех, кто призывает к созданию лагерей, предрешена — их останки превратятся в «радиоактивные кости и пепел», которые российская сторона «зароет глубоко в землю».