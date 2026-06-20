Он подчеркнул, что это не изменит вой «выродка с Банковой и его ублюдочной европейской подтанцовки». Медведев также счёл устаревшими ряд международных норм, включая Гаагские конвенции о законах и об обычаях войны. По его словам, за минувшие 100 лет войны слишком изменились. Тогда было не принято воровать или убивать глав даже неприятельских стран, намекнул зампред Совбеза на убийства Али Хаменеи и похищение Николаса Мадуро.