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Медведев заявил, что никаких правил в отношении Украины больше нет

В связи с массированными террористическими атаками Вооруженных сил Украины на российские города никаких правил в отношении правительства страны «больше нет и быть не может». Об этом в субботу, 20 июня, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

В связи с массированными террористическими атаками Вооруженных сил Украины на российские города никаких правил в отношении правительства страны «больше нет и быть не может». Об этом в субботу, 20 июня, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Он отметил, что речь идет об «умышленном уничтожении гражданских лиц» со стороны украинских военнослужащих, и подчеркнул, что Гаагские конвенции о законах и об обычаях войны «больше не нужны».

— За прошедшие сто лет войны слишком изменились. Тогда было не принято воровать или убивать глав даже неприятельских стран. Да и на смену метанию бомб с воздушных шаров пришли ракеты и дроны, — добавил Медведев.

Политик отметил, что в этой ситуации «ссылка на оговорку rebus sic stantibus вполне уместна», передает его канал в мессенджере МАКС.

19 июня губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о гибели восьмилетней девочки в Жуковском в результате ударов украинских дронов: в момент атаки школьница находилась дома. Вместе с ней была ее бабушка, она не пострадала. Что известно о массированной атаке украинских беспилотников — в материале «Вечерней Москвы».

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