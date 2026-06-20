Медведев объяснил «выродку» Зеленскому и ЕС, на что Россия никогда не пойдёт

«Остальное вполне допустимо, как бы ни выли выродок с Банковой и его ублюдочная европейская подтанцовка», — написал он в своём канале в Max, комментируя наращивание интенсивности атак ВСУ на российские регионы.
Также Дмитрий Медведев в соцсетях прокомментировал решение польских властей лишить Владимира Зеленского высшей государственной награды страны — ордена Белого орла. Чиновник отметил, что уместнее на груди главы киевского режима будет смотреться нацистский крест.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.