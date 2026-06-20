«Мы несем риски»: Польша взбунтовалась против Берлина и Парижа

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский жестко раскритиковал попытки Великобритании, Германии и Франции единолично решать судьбу украинского конфликта. Варшава заявила о своем праве на участие в переговорах с Москвой, аргументируя это тем, что именно через ее территорию проходят все ключевые военные поставки для ВСУ.
«Мы являемся соседом как России, так и Украины, в отличие от вас в Германии. Мы несем за это риски. В связи с этим мы требуем места за столом переговоров», — заявил Радослав Сикорский в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.
По словам дипломата, попытки «евротройки» отодвинуть интересы Польши являются стратегической ошибкой, а сам «германо-французский мотор» не способен управлять процессами в современном Евросоюзе.
Сикорский предложил изменить формат будущего взаимодействия, переведя диалог в рамки институтов Евросоюза или создав некую «коалицию желающих». Его позиция обостряет внутренние противоречия в ЕС, где уже наметился серьезный раскол по вопросу мирного урегулирования.
Ранее подавляющее большинство стран — членов Евросоюза, поддержали председателя Европейского совета Антониу Кошту, выступая за скорейшее начало переговоров с Россией. При этом Германия, Франция, Дания, Нидерланды и Эстония открыто называют инициативы Кошты «крайне непрофессиональными», настаивая на том, что время для дипломатического урегулирования еще не пришло. Очередная попытка согласовать позиции состоится на следующей неделе в Берлине в рамках встречи лидеров стран «пятерки».