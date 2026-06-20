Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев назвал допустимым неумышленное уничтожение гражданских лиц на Украине

Россия вправе применять практически любые методы ведения боевых действий против Украины. Об этом заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он также допустил применение ядерного оружия против западных стран.

Россия вправе применять практически любые методы ведения боевых действий против Украины. Об этом заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он также допустил применение ядерного оружия против западных стран.

«За гранью приемлемого для нас должно остаться одно: умышленное уничтожение гражданских лиц, — написал Дмитрий Медведев в “Максе”. — Подчеркиваю: умышленное, то есть заведомо намеренное. Остальное вполне допустимо».

Господин Медведев также высказал мнение, что Гаагские конвенции о законах и обычаях войны больше не актуальны. Так он прокомментировал появившиеся сообщения о том, что в Нидерландах якобы обдумывают создание лагерей для российских военнопленных.

«В случае войны с какими-нибудь сопливыми голландцами они (лагеря. — “Ъ”) будут не нужны, — заявил Дмитрий Медведев. — Радиоактивные кости и пепел обычно зарывают глубоко в землю».

Узнать больше по теме
Совет безопасности РФ: ключевой орган принятия стратегических решений
Совет безопасности РФ — один из важнейших государственных органов, который занимается вопросами национальной безопасности, обороны и стратегического планирования. В этом материале — подробная информация о том, как появился Совбез РФ, кто в него входит, какие задачи он выполняет и какое значение имеет для государства.
Читать дальше