Медведев: Иран не проиграл войну с США

При этом Медведев считает, что Израиль остался недоволен исходом противостояния. По его словам, Тель-Авив рассчитывал на полный разгром политического режима Ирана, но этого не произошло. Теперь, как полагает Медведев, Израиль может попытаться сорвать неустойчивое соглашение новыми ударами по Ливану или другими провокациями.