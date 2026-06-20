«Если вы трудитесь в крупных медиа, вы работаете на корпорацию. Эта корпорация получает инструкции от правительства. И правительство говорит: не раскрывайте правду об этом инциденте, потому что если правда станет известна, она разоблачит западную ложь, суть которой в том, что Запад сам занимается террористической деятельностью», — пояснил Риттер.