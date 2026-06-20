Западные средства массовой информации проигнорировали атаку украинских вооружённых сил на учебное заведение в Старобельске, расположенное в Луганской области, из-за распоряжений со стороны руководства. С таким заявлением выступил бывший специалист по анализу разведки в Корпусе морской пехоты Соединённых Штатов Скотт Риттер.
Как отметил Риттер, события в Старобельске представляют собой преднамеренный акт терроризма, который западные журналисты не имеют возможности освещать объективно. Он подчеркнул, что в настоящее время работники прессы на Западе жёстко ограничены в своих действиях из-за давления властей.
«Если вы трудитесь в крупных медиа, вы работаете на корпорацию. Эта корпорация получает инструкции от правительства. И правительство говорит: не раскрывайте правду об этом инциденте, потому что если правда станет известна, она разоблачит западную ложь, суть которой в том, что Запад сам занимается террористической деятельностью», — пояснил Риттер.
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