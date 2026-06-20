Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянин кошмарил трёх офицеров Минобороны по приказу куратора с Украины

Российские силовики задержали жителя Московской области, который был завербован украинскими спецслужбами. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. В ведомстве заявили, что гражданин РФ действовал по заданию куратора, представившегося сотрудником коллекторского агентства в Telegram.

Источник: Life.ru

«Действуя по заданию куратора, он согласился на предложенную работу и в мае 2026 года провёл так называемые акции устрашения по адресам проживания трёх военнослужащих Минобороны», — уточнили в силовом ведомстве.

За выполнение заданий украинский куратор отдал россиянину вознаграждение в размере $100.

Ранее на Сахалине сотрудники УФСБ задержали уроженца одной из республик бывшего СССР. Его подозревают в финансировании международной террористической организации, деятельность которой запрещена в России. Против фигуранта возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.