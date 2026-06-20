Россиянин кошмарил трёх офицеров Минобороны по приказу куратора с Украины

«Действуя по заданию куратора, он согласился на предложенную работу и в мае 2026 года провёл так называемые акции устрашения по адресам проживания трёх военнослужащих Минобороны», — уточнили в силовом ведомстве.
За выполнение заданий украинский куратор отдал россиянину вознаграждение в размере $100.
Ранее на Сахалине сотрудники УФСБ задержали уроженца одной из республик бывшего СССР. Его подозревают в финансировании международной террористической организации, деятельность которой запрещена в России. Против фигуранта возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ.
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