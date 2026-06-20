Россиянин кошмарил трёх офицеров Минобороны по приказу куратора с Украины

Российские силовики задержали жителя Московской области, который был завербован украинскими спецслужбами. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. В ведомстве заявили, что гражданин РФ действовал по заданию куратора, представившегося сотрудником коллекторского агентства в Telegram.