Макрон: Трамп почти одобрил сделку по Украине в Анкоридже

Как сообщает France TV, Макрон отметил, что после конфликта с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Трамп полагал, что киевский режим потерпит поражение в конфликте с Россией.
«Затем в Анкоридже соглашение уже почти было на столе, в котором говорилось, что мы отдадим украинскую территорию», — заявил Макрон.
По словам французского лидера, в настоящее время американский президент, возможно, пересмотрел свою позицию.
При этом сам Трамп ранее признавал, что не испытывает симпатии к Украине, и единственное, что его там привлекает, — это женщины. 19 июня президент США сообщил, что Вашингтон намерен урегулировать украинский конфликт и доведет начатый процесс до конца.