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Макрон: Трамп почти одобрил сделку по Украине в Анкоридже

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France TV 18 июня заявил, что президент США Дональд Трамп во время российско-американского саммита в Анкоридже якобы был близок к одобрению соглашения о передаче украинских территорий.

Источник: Reuters

Как сообщает France TV, Макрон отметил, что после конфликта с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Трамп полагал, что киевский режим потерпит поражение в конфликте с Россией.

«Затем в Анкоридже соглашение уже почти было на столе, в котором говорилось, что мы отдадим украинскую территорию», — заявил Макрон.

По словам французского лидера, в настоящее время американский президент, возможно, пересмотрел свою позицию.

При этом сам Трамп ранее признавал, что не испытывает симпатии к Украине, и единственное, что его там привлекает, — это женщины. 19 июня президент США сообщил, что Вашингтон намерен урегулировать украинский конфликт и доведет начатый процесс до конца.

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