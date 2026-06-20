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Сикорский: Польша должна участвовать в переговорах с Россией по Украине

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава должна быть вовлечена в переговорный процесс с Москвой по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Соответствующее заявление он сделал в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Источник: РИА "Новости"

«Мы соседи как России, так и Украины, а вы, Германия, — нет», — отметил Сикорский.

По его словам, Польша несет определенные риски в связи с оказанием военной поддержки Украине, в связи с чем заслуживает участия в переговорах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя данную позицию, напомнил, что российский лидер Владимир Путин неоднократно заявлял об открытости Москвы к контактам с европейскими странами. При этом, как уточнил Песков, европейские политики ошибочно полагают, что диалог с Россией возможен с позиции силы.

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