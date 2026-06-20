Сикорский: Польша должна участвовать в переговорах с Россией по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя данную позицию, напомнил, что российский лидер Владимир Путин неоднократно заявлял об открытости Москвы к контактам с европейскими странами. При этом, как уточнил Песков, европейские политики ошибочно полагают, что диалог с Россией возможен с позиции силы.