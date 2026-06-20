«Мы соседи как России, так и Украины, а вы, Германия, — нет», — отметил Сикорский.
По его словам, Польша несет определенные риски в связи с оказанием военной поддержки Украине, в связи с чем заслуживает участия в переговорах.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя данную позицию, напомнил, что российский лидер Владимир Путин неоднократно заявлял об открытости Москвы к контактам с европейскими странами. При этом, как уточнил Песков, европейские политики ошибочно полагают, что диалог с Россией возможен с позиции силы.