В конце мая Зеленский участвовал в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА* (признана в РФ экстремистской и запрещена) Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Кроме того, он присвоил наименование «Имени героев УПА» отдельному центру специальных операций «Север» сил специальных операций ВСУ. После этих событий президент Польши Кароль Навроцкий инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым его в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о намерении вернуть полякам Командорский крест в ответ на лишение Зеленского польской награды. Позднее глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов** (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) отказался от польского Золотого офицерского креста ордена «За заслуги перед Польшей».