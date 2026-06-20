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Захарова дала Польше совет насчет сданных в Киеве наград

Официальный представитель МИД России Мария Захарова допустила, что Варшава может передать государственные награды, возвращенные представителями киевского режима, другим нацистским коллаборационистам.

Источник: РИА "Новости"

В пятницу президент Польши Кароль Навроцкий объявил о лишении Владимира Зеленского польской государственной награды. Причиной названа героизация на Украине главарей УПА*.

«Сданные киевским режимом орден “Белый орел” и другие награды Варшава может направить в Канаду — (нацисту Ярославу — ред.) Гуньке и другим нацистским коллаборационистам. Те с удовольствием будут после Зеленского донашивать», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

В конце мая Зеленский участвовал в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА* (признана в РФ экстремистской и запрещена) Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Кроме того, он присвоил наименование «Имени героев УПА» отдельному центру специальных операций «Север» сил специальных операций ВСУ. После этих событий президент Польши Кароль Навроцкий инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым его в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о намерении вернуть полякам Командорский крест в ответ на лишение Зеленского польской награды. Позднее глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов** (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) отказался от польского Золотого офицерского креста ордена «За заслуги перед Польшей».

Ранее в МИД РФ заявляли, что в Европе перестает действовать «вакцина от нацизма», а нацизм в украинском обществе возрождается уже на законодательном уровне.

* признана в РФ экстремистской и запрещена

** внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

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