Президент Польши Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла

В знак поддержки своего президента он объявил, что ~принял решение также вернуть свой Командорский крест со звездой ордена «За заслуги перед Польшей»~, врученный ему в октябре 2022 года. При этом он обвинил Варшаву в «эскалации обострения отношений до недопустимого и неадекватного уровня», в то время как Киев «выступает за подход взаимного уважения» и «работает над устранением противоречий». Касательно требований об отмене присвоения подразделению ВСУ наименования «имени героев УПА» Сибига заявил, что «ни один президент другой страны не будет диктовать Украине ее историю».