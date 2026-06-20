Военнослужащим ЮВО вручили награды в Волгограде

В Волгоградской области действуют более полусотни механизмов поддержки участников СВО и членов их семей. У подножия Мамаева кургана будет возведён памятник участникам СВО — его полноразмерный макет утвердили губернатор Андрей Бочаров и замминистра обороны РФ Александр Санчик. Здесь же построят музей СВО — волгоградцам предложили пополнить эго экспонатами.