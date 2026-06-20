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Военнослужащим ЮВО вручили награды в Волгограде

Участие в церемонии приняли глава региона, Герой России Андрей Бочаров и врио командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Владимир Кочетков.

Церемония вручения наград военнослужащим и воинским частям ЮВО прошла 20 июня в волгоградском музее-панораме «Сталинградская битва». Участие в ней приняли глава региона, Герой России Андрей Бочаров и врио командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Владимир Кочетков.

«Сегодня мы чествуем воинское объединение, воинские части и военнослужащих. Высокие государственные награды вручаются от имени Верховного главнокомандующего Вооруженными силами России, главы государства Владимира Путина», — отметил губернатор.

Глава региона подчеркнул: символично, что церемония проходит в Триумфальном зале музея-панорамы, стены которого хранят боевые знамена воинских частей и соединений, которые навсегда вошли в историю нашего Отечества.

Андрей Бочаров поздравил награждённых и их боевых товарищей с высокими наградами и заверил, что волгоградцы и жидели других регионов России ими гордятся.

В Волгоградской области действуют более полусотни механизмов поддержки участников СВО и членов их семей. У подножия Мамаева кургана будет возведён памятник участникам СВО — его полноразмерный макет утвердили губернатор Андрей Бочаров и замминистра обороны РФ Александр Санчик. Здесь же построят музей СВО — волгоградцам предложили пополнить эго экспонатами.