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Трамп обвинил Мелони в неблагодарности

Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social выступил с критикой в адрес премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Он обвинил ее в неблагодарности из-за отказа поддержать военную операцию США против Ирана, а также в попытке использовать совместное фото для повышения собственного рейтинга.

Источник: Reuters

«Премьер-министр Италии Джорджа Мелони снова и снова просила меня сфотографироваться с ней во время встречи G7 во Франции. У нее низкий уровень популярности в Италии, возможно, потому что она отказала Соединенным Штатам, стране, которая по-настоящему любит и защищает Италию, когда речь шла о том, чтобы не дать Ирану получить или разработать ядерное оружие», — написал Трамп.

По словам американского лидера, Мелони не разрешила США использовать итальянские взлетно-посадочные полосы, что создало «большие логистические неудобства». Он отметил, что Вашингтон ежегодно тратит «сотни миллиардов долларов» на защиту Италии и других «так называемых союзников по НАТО». «Теперь, после того как Соединенные Штаты нанесли военное поражение Ирану, она хочет снова стать другом, чтобы поднять свои рейтинги. Нет, спасибо!» — добавил Трамп.

Ранее в интервью итальянскому телеканалу La7 президент США заявил, что премьер Италии «умоляла его сфотографироваться с ней» на полях саммита Группы семи во Франции. Мелони, в свою очередь, назвала эти утверждения «полностью выдуманными».

Трамп и ранее обвинял Мелони, как и других европейских лидеров, в нежелании оказать помощь «с Ираном и Ормузским проливом». Напряженность в отношениях возросла после того, как итальянский премьер публично выступила в защиту Папы Римского Льва XIV, назвав высказывания американского лидера в его адрес неприемлемыми. До этого Мелони избегала критики Трампа и предлагала выдвинуть его на Нобелевскую премию мира. В ЕС она считалась одним из наиболее близких к президенту США европейских лидеров, за что подвергалась критике.

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