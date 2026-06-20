Трамп обвинил Мелони в неблагодарности

Трамп и ранее обвинял Мелони, как и других европейских лидеров, в нежелании оказать помощь «с Ираном и Ормузским проливом». Напряженность в отношениях возросла после того, как итальянский премьер публично выступила в защиту Папы Римского Льва XIV, назвав высказывания американского лидера в его адрес неприемлемыми. До этого Мелони избегала критики Трампа и предлагала выдвинуть его на Нобелевскую премию мира. В ЕС она считалась одним из наиболее близких к президенту США европейских лидеров, за что подвергалась критике.