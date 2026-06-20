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ВС Польши сообщили об усилении движения техники у границ с РФ

Польские военные проинформировали о предстоящем усилении перемещений военной техники и активности авиации вблизи границы с Калининградской областью России.

Источник: AP 2024

Как сообщает 16-я механизированная дивизия Войска польского, «с сегодняшнего дня до понедельника будет наблюдаться усиленное движение военной техники на дорогах Варминско-Мазурского воеводства».

Отмечается, что данная активность связана с проведением учений НАТО «Храбрый кабан 26» в районе Сувальского перешейка.

Военнослужащие призывают не обгонять колонны и не фотографировать машины.

Кроме того, как уточнили в дивизии, возрастет интенсивность полетов воздушных судов, включая дроны и вертолеты.

Маневры «Храбрый кабан 26» являются составной частью более масштабных учений под названием «Янтарный защитник 26». В Войске польском заявили, что целью этих учений является «проверка боеготовности различных видов вооруженных сил в условиях современного поля боя», а их ключевым элементом проекта выступает «отработка эффективного и быстрого перемещения крупных военных формирований в районе Сувальского перешейка».

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