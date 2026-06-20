Иран снова закрыл Ормузский пролив

Данная мера вводится в ответ на продолжение атак Израиля по Ливану, а также на нарушение Соединенными Штатами положения меморандума о взаимопонимании, касающегося прекращения огня на всех фронтах, включая Ливан. Об этом сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB.
«Ввиду вопиющего нарушения США обещаний и невыполнения первого пункта меморандума о взаимопонимании по прекращению войны, а также в ответ на непрекращающееся нарушение режима прекращения огня со стороны Израиля на юге Ливана… объявляется о закрытии Ормузского пролива», — говорится в заявлении штаба.
В документе уточняется, что в случае продолжения агрессии в отношении Ливана Тегеран предпримет дополнительные шаги, направленные на принуждение противника к выполнению взятых на себя обязательств.