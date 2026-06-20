Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран снова закрыл Ормузский пролив

Центральный штаб военного командования вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» заявил о закрытии Ормузского пролива для судоходства.

Источник: Reuters

Данная мера вводится в ответ на продолжение атак Израиля по Ливану, а также на нарушение Соединенными Штатами положения меморандума о взаимопонимании, касающегося прекращения огня на всех фронтах, включая Ливан. Об этом сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB.

«Ввиду вопиющего нарушения США обещаний и невыполнения первого пункта меморандума о взаимопонимании по прекращению войны, а также в ответ на непрекращающееся нарушение режима прекращения огня со стороны Израиля на юге Ливана… объявляется о закрытии Ормузского пролива», — говорится в заявлении штаба.

В документе уточняется, что в случае продолжения агрессии в отношении Ливана Тегеран предпримет дополнительные шаги, направленные на принуждение противника к выполнению взятых на себя обязательств.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше