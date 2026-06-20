Беларусь и Россия договорились о кооперации в области биотехнологий

МИНСК, 20 июн — Sputnik. Беларусь и Россия создали ассоциацию «СоюзБиотех» и подписали меморандумы о сотрудничестве в развитии биотехнологий, сообщили Sputnik в БНБК.
Подписание документов состоялось на площадке ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» в рамках Биотехнологического форума Союзного государства. В мероприятии приняли участие более 80 представителей госорганов, научного сообщества и деловых кругов России и Беларуси.
Новый этап сотрудничества.
Ключевым событием форума стало подписание меморандума о создании ассоциации «СоюзБиотех». В нее войдут ведущие производители аминокислот и биодобавок из двух стран — БНБК, «Завод премиксов № 1», «Адам-Био», Национальный кормовой союз России, а также компании «Восток Пром» (производство витаминов) и перспективные участники «ДонБиоТех».
Как отметил председатель правления ассоциации Лев Деньгов, главная задача новой структуры — координация действий с министерствами сельского хозяйства обеих стран и создание научно-практического центра. Это позволит избежать ситуации, когда производители сосредотачиваются на выпуске одного продукта и вступают в конкуренцию друг с другом, тогда как другие востребованные линейки остаются неосвоенными.
«СоюзБиотех» как раз будет заниматься тем, чтобы определить, что именно нам нужно производить для жизни в гармонии и балансе", — пояснил Деньгов.
Продовольственный суверенитет и импортозамещение.
Замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Дорофейчик подчеркнул, что перед странами стоят важные задачи — импортозамещение и обеспечение устойчивой продовольственной безопасности. Он отметил, что Беларусь уже достигла высокого уровня самообеспечения молочной продукцией, мясом и яйцом, и это во многом стало возможным благодаря биотехнологиям и работе БНБК.
«Запуск корпорации позволил нам практически полностью отказаться от импорта аминокислот. БНБК выступает ключевой площадкой для развития промышленной кооперации и импортозамещения в рамках Союзного государства», — заявил Дорофейчик.
Генеральный директор БНБК Сергей Ложечник отметил, что предприятие освоило производство продукции, имеющей ключевое значение для животноводства, птицеводства, рыбоводства и кормовой отрасли в целом.
Отдельное внимание на форуме было уделено роли китайских партнеров в становлении БНБК. Ложечник отметил, что проект стал результатом серьезной совместной работы с китайской стороной, которая поделилась технологическими знаниями и инженерным опытом.