Беларусь и Россия договорились о кооперации в области биотехнологий

Как отметил председатель правления ассоциации Лев Деньгов, главная задача новой структуры — координация действий с министерствами сельского хозяйства обеих стран и создание научно-практического центра. Это позволит избежать ситуации, когда производители сосредотачиваются на выпуске одного продукта и вступают в конкуренцию друг с другом, тогда как другие востребованные линейки остаются неосвоенными.