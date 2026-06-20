Reuters назвал «парадоксального» бенефициара сделки США и Ирана

После гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и перехода власти к его сыну Корпус стражей исламской революции (КСИР) усилил свое влияние внутри страны. Как сообщает Reuters, с учетом этого «бизнес-империя» КСИР может извлечь наибольшую выгоду из возможного соглашения между Тегераном и Вашингтоном.