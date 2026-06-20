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Reuters назвал «парадоксального» бенефициара сделки США и Ирана

После гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и перехода власти к его сыну Корпус стражей исламской революции (КСИР) усилил свое влияние внутри страны. Как сообщает Reuters, с учетом этого «бизнес-империя» КСИР может извлечь наибольшую выгоду из возможного соглашения между Тегераном и Вашингтоном.

Источник: AP 2024

Агентство Reuters пишет, что «бизнес-империя» КСИР способна стать главным бенефициаром потенциального мирного договора между США и Ираном. При этом ситуация характеризуется как «парадоксальная», поскольку Вашингтон признает КСИР террористической организацией.

По данным Reuters, КСИР сформировал коммерческую сеть, охватывающую ключевые секторы экономики Ирана: в условиях многолетних санкций элитное подразделение создало отработанные механизмы для их обхода.

Четыре высокопоставленных источника сообщили изданию, что Корпус находится в уникальном положении, позволяющем ему получить значительную долю финансовых выгод в случае потенциального снятия ограничений.

Сферы влияния КСИР включают контроль над добычей и экспортом энергоресурсов, судоходством и портовой инфраструктурой. Кроме того, инженерное подразделение Корпуса «Хатам аль-Анбия» управляет «сотнями компаний в строительстве и энергетике».

Reuters отмечает, что возможное снятие санкций и доступ Ирана к фонду восстановления могут создать «эффект привратника», так как иранское законодательство обязывает иностранные фирмы взаимодействовать с местными партнерами.

Таким образом, из-за доминирующего положения КСИР западные компании будут вынуждены работать через связанные с ним структуры, пишет Reuters.

«КСИР — это организация, которая дергает за все нити в нефтяном секторе, поэтому нельзя игнорировать все юридические последствия ведения бизнеса с ними», — заявил партнер юридической фирмы Hughes Hubbard & Reed Джереми Панер.

КСИР был основан в 1979 году после исламской революции в Иране. Структурно он входит в состав вооруженных сил страны, но имеет параллельные системы управления: собственные ВВС, ВМС, бронетехнику и ракетные подразделения.

В конце апреля Reuters также сообщал, что гибель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в начале операции США и Израиля против Исламской Республики привела к усилению роли военного руководства — КСИР участвует в принятии ключевых политических решений. Источники агентства утверждали, что новый верховный лидер Моджтаба Хаменеи в основном занимается «легитимизацией решений, принимаемых его генералами».

Собеседники Reuters также указывали, что препятствием для заключения сделки между Тегераном и Вашингтоном было несогласие КСИР принять предложение американской стороны. При этом госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News называл самым большим препятствием на пути к соглашению с Ираном «расколотое» руководство страны.

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