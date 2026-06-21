Травников проинспектировал заводы на западе области: от ремонта локомотивов до рыбных деликатесов

Первая точка маршрута — сервисное локомотивное депо. Оно появилось в 2014 году после реструктуризации РЖД и сейчас входит в группу «ЛокоТех» (структура «Трансмашхолдинга»). Здесь трудятся 358 человек, средний возраст — 45 лет. Рядом работает эксплуатационное депо: 920 сотрудников, из которых 820 — локомотивные бригады. Для Барабинска это градообразующие рабочие места.
Вторая остановка — «Сибирский рыбный дом». Компания построила в Барабинске завод глубокой переработки рыбы, вложив больше 120 миллионов рублей. Сырьё берут из местных водоёмов. Сейчас предприятие выдаёт около 20 тонн продукции в месяц — замороженные полуфабрикаты, кулинарию, салаты. К концу следующего года планку поднимут до 60 тонн, а к концу 2027-го — до 100. Завод уже подключился к федеральному проекту по повышению производительности труда.
Таким образом, западные районы области постепенно превращаются в промышленный хаб: здесь и железная дорога держит кадры, и частный бизнес запускает новые производства.