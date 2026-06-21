Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Травников проинспектировал заводы на западе области: от ремонта локомотивов до рыбных деликатесов

Губернатор Андрей Травников лично оценил, как развивается промышленность в Барабинском районе. В программе рабочей поездки оказались два предприятия — железнодорожные депо и новый рыбоперерабатывающий завод.

Источник: Сиб.фм

Первая точка маршрута — сервисное локомотивное депо. Оно появилось в 2014 году после реструктуризации РЖД и сейчас входит в группу «ЛокоТех» (структура «Трансмашхолдинга»). Здесь трудятся 358 человек, средний возраст — 45 лет. Рядом работает эксплуатационное депо: 920 сотрудников, из которых 820 — локомотивные бригады. Для Барабинска это градообразующие рабочие места.

Вторая остановка — «Сибирский рыбный дом». Компания построила в Барабинске завод глубокой переработки рыбы, вложив больше 120 миллионов рублей. Сырьё берут из местных водоёмов. Сейчас предприятие выдаёт около 20 тонн продукции в месяц — замороженные полуфабрикаты, кулинарию, салаты. К концу следующего года планку поднимут до 60 тонн, а к концу 2027-го — до 100. Завод уже подключился к федеральному проекту по повышению производительности труда.

Таким образом, западные районы области постепенно превращаются в промышленный хаб: здесь и железная дорога держит кадры, и частный бизнес запускает новые производства.