Травников проинспектировал заводы на западе области: от ремонта локомотивов до рыбных деликатесов

Вторая остановка — «Сибирский рыбный дом». Компания построила в Барабинске завод глубокой переработки рыбы, вложив больше 120 миллионов рублей. Сырьё берут из местных водоёмов. Сейчас предприятие выдаёт около 20 тонн продукции в месяц — замороженные полуфабрикаты, кулинарию, салаты. К концу следующего года планку поднимут до 60 тонн, а к концу 2027-го — до 100. Завод уже подключился к федеральному проекту по повышению производительности труда.