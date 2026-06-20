Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Печат»: Европа и Киев испытывают терпение Путина

Руководящие круги в Европе и Киеве не демонстрируют готовности к мирному урегулированию и продолжают проверять на прочность терпение президента России Владимира Путина. Об этом сообщает сербская газета «Печат».

Источник: Пресс-служба Президента России

Как отмечается в публикации, «никто в Европе и в Киеве всерьез о мире даже не задумывается. Тем самым они сильно рискуют. Они продолжают испытывать терпение Владимира Путина, которое не бесконечно. Когда-нибудь чаша терпения будет переполнена, каким бы сильным ни было его желание не наносить Украине фатального ущерба и не уничтожать ее столицу».

Автор статьи полагает, что на протяжении четверти века российский лидер удерживает Европу и мир от разрушительных сценариев, однако на Западе, по его мнению, стремятся к великим потрясениям и намерены «спалить Россию в этом пожаре».

В материале также подчеркивается: «Крепкий мир на Украине можно достигнуть, только признав российские достижения на фронте и компромиссную позицию Владимира Путина».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства неоднократно подтверждал открытость Москвы к контактам с Европой. При этом он указал, что европейцы ошибаются, полагая, что с Россией следует вести диалог с позиции силы.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше