Как отмечается в публикации, «никто в Европе и в Киеве всерьез о мире даже не задумывается. Тем самым они сильно рискуют. Они продолжают испытывать терпение Владимира Путина, которое не бесконечно. Когда-нибудь чаша терпения будет переполнена, каким бы сильным ни было его желание не наносить Украине фатального ущерба и не уничтожать ее столицу».
Автор статьи полагает, что на протяжении четверти века российский лидер удерживает Европу и мир от разрушительных сценариев, однако на Западе, по его мнению, стремятся к великим потрясениям и намерены «спалить Россию в этом пожаре».
В материале также подчеркивается: «Крепкий мир на Украине можно достигнуть, только признав российские достижения на фронте и компромиссную позицию Владимира Путина».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства неоднократно подтверждал открытость Москвы к контактам с Европой. При этом он указал, что европейцы ошибаются, полагая, что с Россией следует вести диалог с позиции силы.