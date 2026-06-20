Как отмечается в публикации, «никто в Европе и в Киеве всерьез о мире даже не задумывается. Тем самым они сильно рискуют. Они продолжают испытывать терпение Владимира Путина, которое не бесконечно. Когда-нибудь чаша терпения будет переполнена, каким бы сильным ни было его желание не наносить Украине фатального ущерба и не уничтожать ее столицу».