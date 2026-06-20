Зеленский потребовал от Лукашенко за неделю убрать технику с границы

«Теперь может быть два возможных сценария развития событий. Первый — Зеленский не намерен воплощать свои угрозы в жизнь, а делает эти заявления в надежде, что Лукашенко испугается и прекратит, например, поставлять бензин в Россию. А если не испугается и не прекратит, то все равно можно будет объявить о “победе”, заявив, что “угрозы подействовали и белорусы сняли ретрансляторы” (если даже их там и не было)», — пишет «Страна».