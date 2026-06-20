CNN рассказал, почему Трамп хотел завершить конфликт с Ираном

Президент США Дональд Трамп был заинтересован в скорейшем урегулировании конфликта с Ираном, что было обусловлено его негативным воздействием на глобальную экономику, а также стремлением укрепить собственную популярность и позиции Республиканской партии перед промежуточными выборами.