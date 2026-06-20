CNN рассказал, почему Трамп хотел завершить конфликт с Ираном

Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации, в начале июня Трамп и его советники приняли решение добиваться заключения рамочного соглашения с Тегераном. Документ, по данным телеканала, предполагает открытие Ормузского пролива и определение общих принципов урегулирования ситуации вокруг иранской ядерной программы.
Отмечается, что за прекращение боевых действий выступал ряд высокопоставленных представителей администрации. Министр финансов Скотт Бессент выражал обеспокоенность экономическими последствиями военных действий, а министр энергетики Крис Райт указывал на их влияние на мировой энергетический рынок.