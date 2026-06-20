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CNN рассказал, почему Трамп хотел завершить конфликт с Ираном

Президент США Дональд Трамп был заинтересован в скорейшем урегулировании конфликта с Ираном, что было обусловлено его негативным воздействием на глобальную экономику, а также стремлением укрепить собственную популярность и позиции Республиканской партии перед промежуточными выборами.

Источник: AP 2024

Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации, в начале июня Трамп и его советники приняли решение добиваться заключения рамочного соглашения с Тегераном. Документ, по данным телеканала, предполагает открытие Ормузского пролива и определение общих принципов урегулирования ситуации вокруг иранской ядерной программы.

Отмечается, что за прекращение боевых действий выступал ряд высокопоставленных представителей администрации. Министр финансов Скотт Бессент выражал обеспокоенность экономическими последствиями военных действий, а министр энергетики Крис Райт указывал на их влияние на мировой энергетический рынок.

В то же время директор ЦРУ Джон Рэтклифф и глава Пентагона Пит Хегсет входили в число наиболее скептически настроенных чиновников, которые сомневались в готовности Ирана соблюдать возможные договоренности.

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