Иран заявил об угрозе мирному договору с США

«Мы выполнили свои обязательства, но другая сторона была обязана заставить своих союзников прекратить огонь в Ливане. В этом отношении мы не стали свидетелями выполнения обязательств, что считаем явным нарушением соглашения о прекращении огня», — сказал дипломат (цитата по IRNA).