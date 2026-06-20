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Иран заявил об угрозе мирному договору с США

Несколько часов назад Иран перекрыл Ормузский пролив на фоне ударов Израиля по Ливану и обвинил США в нарушении договоренностей. Тегеран подчеркнул, что со своей стороны выполнил все предписанные обязательства.

Источник: РБК

США должны заставить Израиль прекратить огонь в Ливане, иначе меморандум об урегулировании конфликта полностью окажется под угрозой, заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

«Мы выполнили свои обязательства, но другая сторона была обязана заставить своих союзников прекратить огонь в Ливане. В этом отношении мы не стали свидетелями выполнения обязательств, что считаем явным нарушением соглашения о прекращении огня», — сказал дипломат (цитата по IRNA).

В ночь на 18 июня США и Иран подписали меморандум, который, среди прочего, предусматривает открытие Ормузского пролива Ираном. Через несколько часов США сообщили о снятии морской блокады с иранских портов. Также стороны договорились о 60-дневном перемирии для продолжения переговоров.

Днем 20 июня Вооруженные силы Ирана сообщили о повторной блокаде Ормузского пролива из-за продолжающихся ударов Израиля по Ливану. При этом в Пентаоне заявили, что пролив открыт, и по нему прошли уже более 50 судов.

Комментируя это решение, Багаи заявил, что меморандум с США — это «исчерпывающий и взаимосвязанный» пакет мер: если часть обязательств не будет выполнена, то все соглашение в целом окажется под угрозой срыва.

Дипломат добавил, что иранская делегация готовится вылететь на встречу в Швейцарию, однако это «не означает начало второго этапа переговоров». Ранее туда вылетел спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

«Поездка направлена на контроль за выполнением взятых на себя обязательств», — сказал Багаи.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

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