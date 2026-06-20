Мелони ответила Трампу словами «моя популярность — не ваша забота»

В ответ Мелони подчеркнула, что дружба с Трампой ей «уж точно не помогла». По ее словам, ее популярность среди населения зависит от способности защищать национальные интересы Италии. Она также отметила, что использование американских военных баз в Италии регулируется соглашениями, «которые мы всегда соблюдали и которые не могут быть нарушены, пока я являюсь премьер-министром».