Мелони ответила Трампу словами «моя популярность — не ваша забота»

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала бессмысленными «постоянные, ничем не спровоцированные нападки» президента США Дональда Трампа. Заявление она опубликовала в Instagram (принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в России).
Ранее американский лидер в Truth Social написал, что рейтинги Мелони в Италии падают из-за отказа поддержать действия США против Ирана. «Она хочет снова подружиться, чтобы увеличить свои цифры», — считает он.
В ответ Мелони подчеркнула, что дружба с Трампой ей «уж точно не помогла». По ее словам, ее популярность среди населения зависит от способности защищать национальные интересы Италии. Она также отметила, что использование американских военных баз в Италии регулируется соглашениями, «которые мы всегда соблюдали и которые не могут быть нарушены, пока я являюсь премьер-министром».
«В любом случае, моя популярность — не ваша забота. Советую вам сосредоточиться на своей», — заключила Мелони.
Новый конфликт между Трампом и Мелони разгорелся после того, как американский лидер в интервью итальянскому телеканалу La7 заявил, что глава итальянского правительства умоляла его сделать совместное фото на саммите «Большой семерки» во Франции и он согласился из жалости. В ответ Мелони назвала слова Трампа «полностью выдуманными».
После этого глава МИД Италии Антонио Таяни отменил визит в США, где он должен был встретиться с госсекретарем Марко Рубио. «Грубые и оскорбительные высказывания президента Трампа в адрес премьер-министра Джорджи Мелони оскорбляют всю Италию», — подчеркнул он.
До этого политики ссорились в апреле. Мелони назвала недопустимыми слова Трампа в адрес папы римского Льва XIV: республиканец резко раскритиковал главу Римско-католической церкви, заявив, что тот «ужасен во внешней политике». Американский лидер в ответ сказал, что «на самом деле, единственное, что тут есть недопустимого, — это сама Мелони», которая отказалась поддерживать США в войне против Ирана.
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