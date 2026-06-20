На ряде АЗС в Тверской области ввели ограничения на продажу бензина

В Тверской области временно ограничили продажу бензина для физических лиц на АЗС сетей «Сургутнефтегаз» и «Татнефть». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на заявление областного минпромторга.
При этом корпоративные клиенты могут заправляться без ограничений. В ведомстве отметили, что ситуация находится на контроле Минпромторга Тверской области и регионального управления ФАС.
Власти Тульской области сообщили, что поставки топлива в регион осуществляются в штатном режиме. На отдельных заправках возможны кратковременные перебои, связанные с логистикой и повышенным спросом, однако запасы пополняются по мере прибытия бензовозов.
В муниципальных образованиях фиксируются случаи отсутствия отдельных марок топлива на несетевых (частных) автозаправочных станциях.
По данным крупнейших сетевых операторов, которые привел губернатор Дмитрий Миляев, дефицит топлива не повлиял на ценовую политику. «Рост цен на автомобильное топливо на сетевых АЗС не отмечается Правительство Тульской области находится в постоянном взаимодействии с поставщиками и сетями АЗС», — добавил он.
Днем ранее правительство Тульской области сообщило, что отсутствие топлива на части сетевых АЗС в Тульской области связано с перестраиванием логистики.
«Большинство сетевых заправок топливо отпускают в штатном режиме. Средняя цена — порядка 72 ₽ Наблюдаются очереди. На частных АЗС стоимость топлива составляет порядка 100 ₽ Очередей нет. Некоторые заправки закрыты», — говорилось в сообщении регионального правительства.
Власти также заверили, что службы жизнеобеспечения и социально значимые предприятия обеспечены топливом в полном объеме, а поставки бензина в регион продолжаются.
19 июня вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам подготовить детальный анализ ситуации с ценами на нефтепродукты. В совещании участвовали представители Минэнерго, Минфина, Минтранса, Петербургской биржи и нефтяных компаний.
Проблемы с поставками топлива в ряде регионов возникли еще в мае. Ограничения на продажу бензина вводились в Крыму, Севастополе и ЛНР и ДНР.
На этом фоне ФАС рекомендовала нефтяным компаниям соблюдать принципы ответственного ценообразования. В Минэнерго заявили, что ситуация на внутреннем рынке топлива остается стабильной и находится под контролем, в также Кремле отметили отсутствие рисков с обеспечением регионов топливом.
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