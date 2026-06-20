На ряде АЗС в Тверской области ввели ограничения на продажу бензина

По данным крупнейших сетевых операторов, которые привел губернатор Дмитрий Миляев, дефицит топлива не повлиял на ценовую политику. «Рост цен на автомобильное топливо на сетевых АЗС не отмечается Правительство Тульской области находится в постоянном взаимодействии с поставщиками и сетями АЗС», — добавил он.