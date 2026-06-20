Экономический упадок Европейского союза и раздробленность внутри ЕС стали неизбежными из-за отсутствия у европейских лидеров политической смелости, заявили эксперты издания Euractiv.
Также, по мнению авторов публикации, у лидеров Евросоюза нет поддержки внутри своих стран.
Доля ЕС в мировом производстве снижается, сказали эксперты. По их словам, с 1980 по 2025 годы доля сократилась почти вдвое, с 27,43 процента до менее чем 14 процентов.
Лидеры государств Европейского союза в Брюсселе не смогли согласовать параметры нового многолетнего бюджета ЕС до 2034 года.
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