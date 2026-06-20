«Не от нашего имени»: В Берлине заявили, что немцы не хотят стрелять по Москве

Тем временем глава польского МИД Радослав Сикорский потребовал включить Варшаву в переговорный процесс с Россией по украинскому урегулированию. В интервью он заявил, что Польша — сосед и РФ, и Украины, в отличие от Германии, а потому несёт прямые риски из-за военной поддержки Киева и заслуживает особого места за столом.