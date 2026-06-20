Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число жертв эскалации в Ливане достигло 4 057 с начала марта

Израильские ВВС нанесли интенсивные удары по позициям шиитской организации «Хезболлах» на юге Ливана. За сутки погибли 77 человек, ещё 120 ранены, сообщил Минздрав республики.

Источник: Life.ru

«Общее число ливанцев, убитых с начала военной эскалации 2 марта, достигло 4 057, раненых — 12 121», — указывается в сводке ведомства, опубликованной в соцсети X.

В городе Набатия и его окрестностях спасатели продолжают разбирать завалы после бомбардировок — число жертв может возрасти. Кроме того, в субботу израильский беспилотник атаковал район Кфар-Румман, в результате погиб военнослужащий ливанской армии, сообщила пресс-служба армейского ведомства.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал о личном вмешательстве в ближневосточный конфликт, заявив, что позвонил руководству Израиля, чтобы убедить его принять новое перемирие с Ливаном. Американский лидер не уточнил, говорил ли напрямую с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, но прокомментировал свои отношения с израильским лидером.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
«Хезболла»: история «партии создателя» и заклятого врага Израиля
Недавний инцидент с массовым взрывом пейджеров на Ближнем Востоке снова приковал внимание СМИ к «Хезболле» — военизированной исламистской организации из Ливана. Признаны ли они террористами, при чем тут Израиль и какие у группировки отношения с Россией, читайте в материале.
Читать дальше