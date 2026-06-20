N12: Нетаньяху приказал армии прекратить удары по Ливану

Израильскими властями предписано, что военнослужащие ЦАХАЛа продолжат удерживать «желтую линию» в южной части Ливана, при этом отвод войск в настоящее время не предусмотрен.
Ранее, 19 июня, Израиль и ливанская организация «Хезболла» достигли договоренности о перемирии. В ночь на 20 июня Армия обороны Израиля возложила на группировку ответственность за нарушение режима прекращения огня, после чего, по заявлению ЦАХАЛа, нанесла удары по десяткам целей «Хезболлы» на юге Ливана.
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