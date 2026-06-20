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N12: Нетаньяху приказал армии прекратить удары по Ливану

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац отдали распоряжение вооруженным силам прекратить нанесение ударов по Ливану. Как сообщает израильский телеканал N12, данное решение было принято по итогам консультаций с американской стороной.

Источник: Reuters

Израильскими властями предписано, что военнослужащие ЦАХАЛа продолжат удерживать «желтую линию» в южной части Ливана, при этом отвод войск в настоящее время не предусмотрен.

Ранее, 19 июня, Израиль и ливанская организация «Хезболла» достигли договоренности о перемирии. В ночь на 20 июня Армия обороны Израиля возложила на группировку ответственность за нарушение режима прекращения огня, после чего, по заявлению ЦАХАЛа, нанесла удары по десяткам целей «Хезболлы» на юге Ливана.

После того как израильская армия нанесла удары по ливанской территории, власти Ирана объявили о закрытии Ормузского пролива. В Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM), в свою очередь, заявили, что движение судов осуществляется в штатном порядке.

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