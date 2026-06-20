Заводы взлетят на воздух: Зеленский снова пригрозил Белоруссии

Напомним, ранее Владимир Зеленский уже выступал с ультиматумом в адрес Александра Лукашенко, дав неделю на демонтаж оборудования на границе, которое якобы помогает наводить российские БПЛА на цель. Эти угрозы последовали вскоре после атаки украинских беспилотников на автобус с белорусскими детьми в Брянской области, которую президент Белоруссии назвал проявлением открытого фашизма. В ответ на агрессивную риторику Киева в Минске предупредили о готовности применить все виды вооружений, включая ядерное, если вдруг Украина решится на агрессию. При этом многие эксперты отметили, что Киев и его европейские кураторы сейчас ведут работу, в надежде оторвать Белоруссию от России.