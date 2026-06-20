Владимир Зеленский выдвинул новые требования руководству Белоруссии, пригрозив последствиями за экономическое и военное сотрудничество Минска с Москвой. Глава киевского режима утверждает, что располагает данными обо всех белорусских предприятиях, поставляющих топливо и комплектующие для российской армии.
«Каждое предприятие, которое поставляет компоненты для российского оружия — для бронетехники, для ракетных систем, — и также предприятие, поставляющее топливо, — это все втягивание Белоруссии в конфликт», — заявил глава киевского режима в своем вечернем обращении. Он добавил, что Киев осведомлен о работе четырех ретрансляторов в Гомельской и Брестской областях, и дал Минску время на их демонтаж.
Кроме этого Зеленского потребовал от белорусского руководства подкрепить некие слова, которые были якобы сказаны по неофициальным каналам, реальными действиями. При этом он вновь упомянул о готовности к дипломатическому диалогу с Москвой, отметив, что предложение о прямых переговорах при поддержке западных партнеров остается в силе.
Напомним, ранее Владимир Зеленский уже выступал с ультиматумом в адрес Александра Лукашенко, дав неделю на демонтаж оборудования на границе, которое якобы помогает наводить российские БПЛА на цель. Эти угрозы последовали вскоре после атаки украинских беспилотников на автобус с белорусскими детьми в Брянской области, которую президент Белоруссии назвал проявлением открытого фашизма. В ответ на агрессивную риторику Киева в Минске предупредили о готовности применить все виды вооружений, включая ядерное, если вдруг Украина решится на агрессию. При этом многие эксперты отметили, что Киев и его европейские кураторы сейчас ведут работу, в надежде оторвать Белоруссию от России.
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