ВСУ ударили по генератору в детском саду в Энергодаре

Накануне вечером 19 июня, ВСУ ударили по мирным жителям Энергодара. Один беспилотник атаковал жилой дом на проспекте Строителей. Был ранен энергодарец 1947 года рождения. Пожилого мужчину с осколочным ранением бедра госпитализировали в хирургию, добавил тогда Пухов.