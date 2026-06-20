ВСУ ударили по генератору в детском саду в Энергодаре

Вооруженные силы Украины в ночь на 20 июня ударили по генератору в детском саду № 3, сообщил мэр города Пухов в телеграм-канале.
Пухов подчеркнул, что генератор является источником света, дает возможность готовить горячую пищу, обеспечивает нормальные условия регулярных отключений электроэнергии.
Накануне вечером 19 июня, ВСУ ударили по мирным жителям Энергодара. Один беспилотник атаковал жилой дом на проспекте Строителей. Был ранен энергодарец 1947 года рождения. Пожилого мужчину с осколочным ранением бедра госпитализировали в хирургию, добавил тогда Пухов.
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