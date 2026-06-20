Вэнс допустил визит в Швейцарию для подготовки переговоров с Ираном

Вице-президент США Джей Ди Вэнс допустил свой визит в Швейцарию для подготовки переговоров с Ираном. Об этом Вэнс заявил в эфире Fox News.
«Я планирую вылететь в течение примерно ближайших двух дней», — сказал он.
«Это может произойти уже завтра, но такие вещи всегда немного меняются», — сказал он.
Вэнс также отметил, что планы его поездки, представляя собой «тонкий координационный танец», неоднократно корректировались в течение последней недели. Такие изменения вице-президент объяснил в том числе «дипломатическими протоколами».
При этом, отмечает CNN, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер уже находятся на месте, «занимаясь техническими аспектами переговоров».
МИД Пакистана объявил, что в рамках мирного меморандума в швейцарском Бюргенштоке 21 июня пройдут технические переговоры между США и Ираном.
Изначально переговоры планировалось провести 19 июня, однако после отмены поездки Вэнса в Швейцарию встречу перенесли. По данным Financial Times и CNN, перенос был связан с ударами Израиля по Ливану. После этого Тегеран объявил о закрытии Ормузского пролива для судоходства и предупредил о возможных дальнейших шагах в случае продолжения атак.
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