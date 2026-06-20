Вэнс допустил визит в Швейцарию для подготовки переговоров с Ираном

Изначально переговоры планировалось провести 19 июня, однако после отмены поездки Вэнса в Швейцарию встречу перенесли. По данным Financial Times и CNN, перенос был связан с ударами Израиля по Ливану. После этого Тегеран объявил о закрытии Ормузского пролива для судоходства и предупредил о возможных дальнейших шагах в случае продолжения атак.