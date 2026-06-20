Делегация Ирана отправилась в Швейцарию

Иранская переговорная делегация, в состав которой также входит министр иностранных дел Сейед Аббас Арагчи, отправилась в швейцарский город Цюрих. Об этом сообщил спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф в телеграм-канале.
В числе других делегатов также: председатель парламента доктор Мохаммад Багер Галибаф, заместитель по международным вопросам секретариата Высшего совета национальной безопасности Али Багери, глава Центрального банка Абдольнасер Хеммати, заместитель министра нефти и руководитель Национальной нефтяной компании Ирана Хамид Борд, заместители министра иностранных дел Казем Гарибабади и Исмаил Багаи и другие.
Поездка направлена на контроль за выполнением обязательств другой стороной, добавил Галибаф. С его слов, Иран уже научен опытом невыполнения обязательств другой стороной, а потому должен требовать от нее выполнять взятые на себя обязательства.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс вечером 20 июня заявил, что может поехать в Швейцарию «уже завтра».
После подписания 18 июня меморандума о взаимопонимании, который должен стать первым шагом к завершению вооруженного конфликта между двумя странами, США и Иран должны были провести мирные переговоры 19 июня в Швейцарии. Однако встреча была отложена после серии ударов Израиля по Ливану.
20 июня МИД Ирана заявил, что встречу отменили, поскольку соглашение между сторонами было подписано в цифровом виде.
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