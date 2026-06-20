Экс-президент Украины Кучма вернул Польше орден Белого орла

Напомним суть скандала: Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ имя «Героев УПА»*, после чего польский президент Кароль Навроцкий лишил его ордена Белого орла и потребовал убрать фашистское название. Киев ответил отказом, а в Варшаве упрекнули экс-комедианта в намеренной провокации. Вслед за этим несколько представителей киевского режима демонстративно вернули польские награды: глава МИД Андрей Сибига, руководитель офиса Зеленского Кирилл Буданов** и посол в Польше Василий Боднар.