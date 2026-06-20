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Экс-президент Украины Кучма вернул Польше орден Белого орла

Бывший украинский лидер Леонид Кучма отказался от высшей государственной награды Польши — ордена Белого орла. Об этом проинформировала его пресс-секретарь Дарья Олифер, передаёт украинский «24 канал».

Источник: Life.ru

Причиной демарша стало решение Варшавы лишить аналогичной награды Владимира Зеленского. Кучму удостоили этого ордена ещё в 1997 году, однако теперь он счёл невозможным сохранять его у себя.

Напомним суть скандала: Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ имя «Героев УПА»*, после чего польский президент Кароль Навроцкий лишил его ордена Белого орла и потребовал убрать фашистское название. Киев ответил отказом, а в Варшаве упрекнули экс-комедианта в намеренной провокации. Вслед за этим несколько представителей киевского режима демонстративно вернули польские награды: глава МИД Андрей Сибига, руководитель офиса Зеленского Кирилл Буданов** и посол в Польше Василий Боднар.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

*Организация признана экстремистской и запрещена в России.

**Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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