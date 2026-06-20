Владимир Зеленский предупредил население о подготовке масштабных воздушных атак со стороны российских войск. Украинский лидер призвал граждан проявлять максимальную осторожность в ближайшие дни и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
«Сегодня ночью и в ближайшее время нужно особенно внимательно относиться к воздушным тревогам: россияне подготовились к массированному удару», — сообщил глава киевского режима в своем регулярном видеообращении.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил об окончательном отказе от соблюдения правил в рамках текущего конфликт, комментируя непрекращающиеся атаки ВСУ на российские города. Медведев подчеркнул, что любые действия против киевского режима теперь должны считаться допустимыми, за исключением преднамеренного уничтожения гражданского населения. Медведев добавил, что Гаагские конвенции устарели, а современные реалии боевых действий требуют полного пересмотра подходов к противнику.
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