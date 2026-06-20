Экс-президент Украины Кучма отказался от высшего польского ордена

Боднар назвал это решение «исторически несправедливым» и подчеркнул, что не может оставаться в стороне. Буданов заявил, что Украина оставляет за собой право «на собственную национальную память и достоинство», а партнерство между странами должно строиться на принципах взаимного уважения. О принципах взаимного уважения заявил и Сибига. Он также выразил надежду, что «позже холодный ум возьмет верх, а наши польские друзья вернутся к равноправному диалогу».