Экс-президент Украины Кучма отказался от высшего польского ордена

Бывший президент Украины Леонид Кучма (1994 — 2005) решил отказаться от польского Ордена Белого Орла, сообщила пресс-секретарь его фонда Дарка Олифер в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
Решение принято в связи с решением президента Польши Кароля Навроцкого лишить ордена президента Украины Владимира Зеленского, объяснил Кучма. Он указал, что уделял особое внимание примирению двух стран и решению исторических проблем.
«Настоящая дружба Украины и Польши стала реальностью. Ее подтверждением является та неоценимая помощь, которую Польша оказывала Украине. И я уверен, что нынешний недружественный шаг президента Навроцкого не может перечеркнуть все это. Но сегодня у меня нет другого выбора, кроме как отказаться от высшего польского ордена», — написал Кучма.
Экс-президент Украины подчеркнул, что «острая, но фантомная боль древней трагедии не должна ослеплять».
От различных наград отказались также другие украинские политические деятели. Так, посол Украины в Польше Василий Боднар отказался от Кавалерского креста Ордена Заслуг Республики Польша, а глава МИД Украины Андрей Сибига — от высокой государственной награды — Командорского Креста со звездой ордена «За заслуги перед Польшей». Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов отказался от Золотого офицерского креста ордена «За заслуги перед Польшей». Все они связали позицию с решением Навроцкого.
Боднар назвал это решение «исторически несправедливым» и подчеркнул, что не может оставаться в стороне. Буданов заявил, что Украина оставляет за собой право «на собственную национальную память и достоинство», а партнерство между странами должно строиться на принципах взаимного уважения. О принципах взаимного уважения заявил и Сибига. Он также выразил надежду, что «позже холодный ум возьмет верх, а наши польские друзья вернутся к равноправному диалогу».
В конце мая Зеленский присвоил одному из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) звание «Герои УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России). Украинский президент заявил, что сделал это «для восстановления исторических традиций национальной армии». После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла. При этом Навроцкий подчеркнул, что этот шаг «не направлен против украинского народа» и «не означает изменения стратегического курса польской политики безопасности».
Зеленский 20 июня сообщил, что вернул Орден Белого Орла в Польшу по почте. Он также подчеркнул, что Украина благодарна польскому народу за поддержку и сотрудничество.
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