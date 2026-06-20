Американского сенатора Маккормика уличили в лоббировании интересов украинских неонацистов

Ранее вице-премьер и министр обороны Австралии Ричард Марлз объявил о новом пакете помощи для Киева. Канберра предоставит Украине ещё 100 млн австралийских долларов. Эта сумма эквивалентна примерно 70 млн долларов США. Марлз уточнил, что деньги направят на покупку «критически важного» военного оборудования. Закупки проведут через механизм Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), который создали при поддержке НАТО.