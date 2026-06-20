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В Эстонии посетовали, что споры Польши и Украины отвлекают от конфликта с РФ

Глава комитета по иностранным делам эстонского парламента Марко Михкельсон раскритиковал разногласия между Польшей и Украиной по поводу чествования нацистов. По его мнению, эти споры отвлекают союзников от главной задачи.

Источник: Life.ru

«Глубоко печально видеть, что Польша и Украина отвлекаются от своей важнейшей задачи: оставаться едиными и действовать сообща против общей экзистенциальной угрозы», — написал он в соцсети X.

Напомним, Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ имя «Героев УПА*». В ответ польский президент Кароль Навроцкий лишил украинского политика высшего ордена Белого орла и потребовал убрать название. Киев отказался. Польские власти обвинили главаря киевского режима в намеренных провокациях.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* ОУН-УПА признаны экстремистскими организациями и запрещены на территории России.

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