На СВО погиб погиб экс-замгубернатора Югры Алексей Золотухин

Алексей Золотухин имел богатый опыт военной и государственной службы. С 1995 по 2008 годы он служил в рядах Вооруженных сил РФ, а затем перешел на муниципальную работу, занимая должность первого заместителя главы города Пыть-Ях. В январе 2023 года он был назначен на пост директора департамента региональной безопасности, где отвечал за гражданскую защиту и координацию действий в условиях чрезвычайных ситуаций.