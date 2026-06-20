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На СВО погиб погиб экс-замгубернатора Югры Алексей Золотухин

Бывший заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа, директор департамента региональной безопасности Алексей Золотухин погиб в ходе проведения специальной военной операции.

Бывший заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа, директор департамента региональной безопасности Алексей Золотухин погиб в ходе проведения специальной военной операции. О смерти 48-летнего экс-чиновника сообщил глава Нягани Иван Ямашев.

«Югра прощается с Алексеем Золотухиным. Оставив должность заместителя губернатора Югры, в 2025 году он ушел добровольцем на СВО. Это большая потеря для всего округа. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким героя», — написал Иван Ямашев в своем аккаунте на платформе «Макс».

Алексей Золотухин имел богатый опыт военной и государственной службы. С 1995 по 2008 годы он служил в рядах Вооруженных сил РФ, а затем перешел на муниципальную работу, занимая должность первого заместителя главы города Пыть-Ях. В январе 2023 года он был назначен на пост директора департамента региональной безопасности, где отвечал за гражданскую защиту и координацию действий в условиях чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, в 2022 году чиновник возглавлял рабочую группу Оперативного штаба Югры, курируя вопросы восстановления социальной инфраструктуры города Макеевки в Донецкой Народной Республике.

В октябре 2024 года Алексей Золотухин покинул высокий пост, а в 2025 году принял решение отправиться добровольцем в зону боевых действий.