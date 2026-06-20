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Иран заявил об угрозе мирному договору с США

Иран ввел блокаду Ормузского пролива спустя несколько часов после нанесения Израилем ударов по Ливану, обвинив США в несоблюдении ранее достигнутых договоренностей. В Тегеране заявили, что со своей стороны полностью выполнили все предписанные обязательства.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает IRNA, представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что США должны добиться прекращения огня Израилем в Ливане, в противном случае меморандум об урегулировании конфликта окажется под угрозой полного срыва.

«Мы выполнили свои обязательства, но другая сторона была обязана заставить своих союзников прекратить огонь в Ливане. В этом отношении мы не стали свидетелями выполнения обязательств, что считаем явным нарушением соглашения о прекращении огня», — сказал дипломат (цитата по IRNA).

Меморандум между США и Ираном был подписан в ночь на 18 июня. Документ, среди прочего, предусматривал открытие Ираном Ормузского пролива. Спустя несколько часов США объявили о снятии морской блокады с иранских портов. Стороны также согласовали 60-дневное перемирие для продолжения переговорного процесса.

Днем 20 июня Вооруженные силы Ирана проинформировали о повторной блокировке Ормузского пролива. Причиной названы продолжающиеся удары Израиля по Ливану. В Пентагоне, в свою очередь, заявили, что пролив остается открытым, и через него уже прошли более 50 судов.

Комментируя данное решение, Багаи отметил, что меморандум с США представляет собой «исчерпывающий и взаимосвязанный» пакет мер. По его словам, если часть обязательств не будет выполнена, то под угрозу срыва ставится все соглашение в целом.

Дипломат также сообщил, что иранская делегация готовится к вылету на встречу в Швейцарию. При этом он уточнил, что это «не означает начало второго этапа переговоров». Ранее туда направился спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

«Поездка направлена на контроль за выполнением взятых на себя обязательств», — сказал Багаи.

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