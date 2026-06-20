Иран заявил об угрозе мирному договору с США

«Мы выполнили свои обязательства, но другая сторона была обязана заставить своих союзников прекратить огонь в Ливане. В этом отношении мы не стали свидетелями выполнения обязательств, что считаем явным нарушением соглашения о прекращении огня», — сказал дипломат (цитата по IRNA).
Меморандум между США и Ираном был подписан в ночь на 18 июня. Документ, среди прочего, предусматривал открытие Ираном Ормузского пролива. Спустя несколько часов США объявили о снятии морской блокады с иранских портов. Стороны также согласовали 60-дневное перемирие для продолжения переговорного процесса.
Комментируя данное решение, Багаи отметил, что меморандум с США представляет собой «исчерпывающий и взаимосвязанный» пакет мер. По его словам, если часть обязательств не будет выполнена, то под угрозу срыва ставится все соглашение в целом.
Дипломат также сообщил, что иранская делегация готовится к вылету на встречу в Швейцарию. При этом он уточнил, что это «не означает начало второго этапа переговоров». Ранее туда направился спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
«Поездка направлена на контроль за выполнением взятых на себя обязательств», — сказал Багаи.