Патриарх Кирилл прибыл в Белоруссию

«20 июня 2026 года святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл с первосвятительским визитом в Республику Беларусь», — сказано в сообщении.
Отмечается, что в аэропорту Бреста его встретили в том числе патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Вениамин, губернатор Брестской области Петр Пархомчик, уполномоченный по делам религий и национальностей Республики Беларусь Александр Румак и чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Беларусь Борис Грызлов.
«В ходе визита 21 июня, в день Собора белорусских святых, патриарх Кирилл совершит Божественную литургию в Воскресенском соборе г. Бреста. Утром 22 июня на территории мемориального комплекса “Брестская крепость-герой” предстоятель Русской церкви примет участие в траурном митинге, посвященном 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны и памяти павших героев-защитников Отечества», — заключили в РПЦ.
Как сообщало агентство Белта, вечером 21 июня в Бресте будут воссозданы события последнего мирного дня 1941 года. Ночью 22 июня на территории цитадели артисты Брестского академического театра драмы покажут спектакль «Брестская крепость». Затем состоится митинг-реквием, во время которого присутствующие почтут память жертв Великой Отечественной войны. На рассвете зрители увидят военно-историческую реконструкцию обороны Брестской крепости.
В Белоруссии 22 июня — День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. В России это День памяти и скорби. В Бресте в связи с годовщиной начала Великой Отечественной войны, помимо памятных мероприятий, пройдут форум Союзного государства «Великое наследие — общее будущее» и 70-я сессия Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.