Патриарх Кирилл прибыл в Белоруссию

В Белоруссии 22 июня — День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. В России это День памяти и скорби. В Бресте в связи с годовщиной начала Великой Отечественной войны, помимо памятных мероприятий, пройдут форум Союзного государства «Великое наследие — общее будущее» и 70-я сессия Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.