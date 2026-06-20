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Мэр Нягани сообщил о смерти экс-замгубернатора, ушедшего на спецоперацию

До того, как отправиться на фронт, Золотухин руководил рабочей группой оперативного штаба региона по восстановлению социальной инфраструктуры Макеевки в ДНР.

Источник: РБК

Погиб бывший замгубернатора Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Золотухин, который ушел в прошлом году добровольцем на военную операцию, сообщил сообщил во «ВКонтакте» мэр Нягани Иван Ямашев.

Алексей Золотухин родился 19 октября 1977 года в Ташкенте. В 2003 году с отличием окончил Северо-Кавказский военный Краснознаменный институт внутренних войск МВД России по специальности «юриспруденция». С 1995 по 2008 годы служил в Вооруженных силах Российской Федерации, после чего начал карьеру на гражданской службе.

С июля 2018 по январь 2023 года он работал первым заместителем главы города Пыть-Ях. В составе регионального правительства Алексей Золотухин курировал деятельность департамента региональной безопасности, занимался вопросами гражданской защиты населения, координацией действий органов власти в чрезвычайных ситуациях и взаимодействием с правоохранительными органами. В 2022 году он руководил рабочей группой Оперативного штаба Югры по восстановлению социальной инфраструктуры города Макеевки Донецкой Народной Республики.

Оставив должность заместителя губернатора Югры, в январе 2025 году он ушел добровольцем на фронт.