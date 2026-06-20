Мэр Нягани сообщил о смерти экс-замгубернатора, ушедшего на спецоперацию

Алексей Золотухин родился 19 октября 1977 года в Ташкенте. В 2003 году с отличием окончил Северо-Кавказский военный Краснознаменный институт внутренних войск МВД России по специальности «юриспруденция». С 1995 по 2008 годы служил в Вооруженных силах Российской Федерации, после чего начал карьеру на гражданской службе.