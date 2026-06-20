Средства ПВО сбили 24 дрона ВСУ за шесть часов

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за шесть часов сбили 24 украинских беспилотника над несколькими регионами страны, а также над Азовским и Черным морями. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Ранее военное ведомство сообщило, что российские военные уничтожили 57 вражеских дрона. Атака была отражена 20 июня в период с 07:00 до 14:00 мск. Средства ПВО перехватили беспилотники самолетного типа ВСУ над несколькими областями, Московским регионом, Крымом, Татарстаном и Пермским краем.
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