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Средства ПВО сбили 24 дрона ВСУ за шесть часов

Украинские боевики пытались атаковать объекты на территории России.

Источник: Комсомольская правда

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за шесть часов сбили 24 украинских беспилотника над несколькими регионами страны, а также над Азовским и Черным морями. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Ранее военное ведомство сообщило, что российские военные уничтожили 57 вражеских дрона. Атака была отражена 20 июня в период с 07:00 до 14:00 мск. Средства ПВО перехватили беспилотники самолетного типа ВСУ над несколькими областями, Московским регионом, Крымом, Татарстаном и Пермским краем.

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