Жену премьера Испании отправили под суд присяжных и запретили покидать страну

Напомним, в Испании обвинение потребовало 24 года тюрьмы для супруги премьера Педро Санчеса Бегоньи Гомес по делу о коррупции, растрате и незаконном обогащении. Также запрошено 22 года для её помощницы и бизнесмена. Иск подала ассоциация Hazte Oír. Санчес может стать свидетелем. Гомес, по версии следствия, устраивала тайные встречи в резиденции мужа и договорилась о создании кафедры в университете.